Чехи сочли россиян шпионами и запретили снимать тренировку хоккеистов

Накануне полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира между командами России и Чехии на тренировке чешской сборной произошел инцидент с участием российских телевизионщиков. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Представителям российских СМИ запретили снимать тренировку чехов. Сотрудники тренерского штаба соперника активно препятствовали съемке, ссылаясь на договоренности с Международной федерацией хоккея (IIHF) и директоратом Игр, согласно которым снимать тренировку сборной могут только соотечественники. Помимо россиян, на занятии чешской команды присутствовала и телевизионная бригада из Швеции, однако их работе никто не мешал.

«Мы не хотим, чтобы нашу тренировку снимали именно российские СМИ, и имеем на это право. Это решение тренера. Спросите у директората. Если мы не правы, то принесем извинения», — сообщил пресс-атташе чехов Зденек Зигмунд.

О подобных происшествиях с российскими журналистами на Олимпиаде в Пхенчхане прежде известно не было. Чешское издание Sport.cz уже успело назвать инцидент «русским шпионажем».

23 февраля состоится полуфинальный матч между сборными Чехии и России. В параллельном матче за выход в финал Олимпиады поспорят канадцы и немцы.

В четвертьфинале российская команда разгромила сборную Норвегии (6:1). Чехи выбили из турнира американцев, оказавшись сильнее в серии послематчевых буллитов (3:2).

Команда под руководством Олега Знарка на Олимпиаде уступила лишь однажды. В матче со сборной Словакии россияне проиграли со счетом 2:3.

Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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