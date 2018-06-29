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Названы худший и лучший игроки сборной России на чемпионате мира

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Журнал FourFourTwo назвал худшего и лучшего игроков 16 сборных, которые вышли в плей-офф чемпионата мира 2018 года. В составе России издание выделило полузащитника Александра Головина и вратаря Игоря Акинфеева.

FourFourTwo посчитал Головина лучшим в составе хозяев турнира, выделив его результативность: он забил один мяч и отдал две голевые передачи в матче с Саудовской Аравией. Акинфеев, по мнению журналистов, не имел работы в первых двух встречах группового этапа, а в третьей игре с Уругваем был медлительным и пропустил трижды.

Отмечается, что недостаточно высокая реакция может стать для голкипера проблемой в матче с Испанией в 1/8 финала. Встреча состоится в московских «Лужниках» 30 июня и начнется в 17:00 по местному времени. На групповом этапе россияне дважды победили, а в последнем матче были разгромлены Уругваем — 0:3. При этом Египет и Саудовскую Аравию хозяева обыграли с общим счетом 8:1.

Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Он проходит в 11 городах России.

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