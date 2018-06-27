Россиянин попал в «сборную» худших игроков чемпионата мира

Британский таблоид The Sun «собрал» сборную худших игроков чемпионата мира, куда вошел защитник сборной России Игорь Смольников. Картинка со схемой футболистов на поле размещена в Twitter-аккаунте The Sun Football.

«Согласны?» — пишет газета.

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 июня 2018, 17:42

Смольников выходил на поле в матче с Уругваем, который прошел 25 июня в Самаре. Защитник получил красную карточку и был удален в первом тайме. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей турнира.

Кроме россиянина, в сборную попали испанец Давид де Хеа, немцы Жером Боатенг, Тимо Вернер и Томас Мюллер, панамец Фидель Эскобар, испанец Серхио Рамос, бразилец Паулиньо, француз Блез Матюиди, аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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