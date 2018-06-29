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Опубликованы засекреченные показания Сечина по делу Улюкаева

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Игорь Сечин

«Русская служба Би-би-си» опубликовала детали показаний, которые дал глава «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании в Мосгорсуде по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. До этого показания топ-менеджера нигде не публиковались.

Как говорится в документе, в ходе судебного заседания Сечин рассказывал о вымогательстве у него двух миллионов долларов во время саммита БРИКС в индийском Гоа в октябре 2016 года. По словам топ-менеджера, Улюкаев подошел к нему и попросил «выдать премию в связи с успешной приватизацией акций "Башнефти"». Госпакет «Башнефти» был приобретен «Роснефтью» незадолго до этого за 330 миллиардов рублей.

«Улюкаев А.В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в два миллиона долларов США, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности», — цитирует издание показания Сечина.

Возвратившись из командировки, Сечин почувствовал, что «на компанию по работе оказывается давление, поскольку он не отреагировал на предложение Улюкаева». В подтверждение этих слов он показал на заседании суда письмо от министра экономразвития о продаже акций ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"», где шла речь о возможном срыве сделки с другими инвесторами.

Посчитав, что Улюкаев «занял принципиальную позицию», Сечин тут же рассказал о вымогательстве начальнику службы безопасности, вице-президенту компании Олегу Феоктистову.

В ответ на вопросы «Би-би-си» об этом письме пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что о существовании документа не знает, и предложил журналистам «не строить из себя идиотов» и «задать эти вопросы себе перед зеркалом».

Содержание письма, как говорится в статье, обсуждалось ранее в ходе заседания в Мосгорсуде. По словам адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева, в нем шла речь о «не совсем удобной "Роснефти" цене за акции приватизации ПАО "Роснефть"». «Министр экономического развития был должен блюсти интересы государства, а не "Роснефти"», — объяснял адвокат.

Сам Улюкаев отметил, что в указанном письме министерство лишь согласилось с предложенным способом оценки стоимости акций, потому считать его свидетельством вымогательства взятки нельзя.

Алексея Улюкаева осудили в декабре 2017 года. Его признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, чиновник требовал от «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

9 июня стало известно, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области.

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