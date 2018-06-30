Предприимчивые россияне нашли карете скорой помощи новое применение

Житель Подмосковья снял на видео, как двое мужчин выгружают мебель из машины скорой помощи. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как один человек вытаскивает из салона авто комод. Его ставят возле подъезда жилого дома, где уже стоит разобранный диван.

Телеканал отмечает, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, не уточняя, кто проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Кургане осужденные получают такую же зарплату, как и медсестры. Во Владикавказе недовольного сокращением зарплаты водителя скорой уволили по надуманному поводу.

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