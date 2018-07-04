Осквернивший памятник Черенкову британский фанат понес наказание

Английский болельщик, осквернивший памятник советскому футболисту Федору Черенкову у московского стадиона «Спартак», оштрафован на три тысячи рублей. Об этом в среду, 4 июля, сообщает ТАСС.

Дело об административном правонарушении в отношении британца было рассмотрено в Тушинском суде. Он признан виновным по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ.

Материалы по теме Русский счет Что ждет российскую сборную

Ранее 4 июля сообщалось, что правонарушитель извинился за свой поступок. Он был задержан сотрудниками полиции во время матча между сборными Англии и Колумбии, проходившего на стадионе «Спартак» 3 июля. До игры англичанин нанес слово «England» на памятник Черенкову. Позднее надпись стерли.

Встреча 1/8 финала чемпионата мира завершилась победой англичан в серии пенальти (4:3), в основное и дополнительное время была зафиксирована ничья — 1:1. В четвертьфинале турнира команда Гарета Саутгейта сыграет со шведами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!