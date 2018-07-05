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Популярнейший китайский интернет-магазин пришел в Россию

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В России заработал самый популярный в Китае интернет-магазин TaoBao. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя собственника маркетплейса Alibaba Group.

Площадка функционирует в тестовом режиме, поэтому пока для покупателей доступны только порядка трех миллионов товаров из категорий одежды, детских товаров и аксессуаров для техники. В Alibaba обещают, что ассортимент будет расширяться на миллионы товарных наименований ежемесячно.

За доставку товаров будет отвечать входящая в Alibaba логистическая компания Cainiao. Сроки доставки для крупных городов составят от восьми дней.

Помимо TaoBao в России доступны еще две торговые площадки Alibaba — AliExpress, Tmall. Как и AliExpress, TaoBao работает по схеме «потребитель для потребителя», но предлагает гораздо больший ассортимент товаров по низким ценам. Tmall же делает акцент на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.

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