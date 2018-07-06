Над Лондоном появится дирижабль-Трамп

Мэр Лондона Садик Хан разрешил протестующим запустить над зданием парламента небольшой дирижабль, изображающий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь множество форм», — рассказали в офисе градоначальника. Как отмечается, представители администрации встретились с организаторами акции и в итоге разрешили им использовать площадь Парламент сквер.

Теперь протестующим нужно получить разрешение от полиции и служб воздушного движения. Их мини-дирижабль имеет шесть метров в высоту. Он сделан в виде недовольного младенца-Трампа.

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Агентство отмечает, что Великобритания намерена поддерживать тесные отношения США в преддверии выхода из состава Евросоюза. Однако многие британцы считают американского лидера грубым и непостоянным, а также придерживающимся иных ценностей.

Трамп должен прибыть в Лондон с визитом через неделю. Планируется, что он встретится с королевой Великобритании Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй.

Ранее десятки тысяч человек обещали выйти на улицы с протестом, если американский лидер приедет в Лондон. В мае глава британского правительства призвала его во избежание акций встретиться с ней за пределами города.

В январе Трамп отказался ехать в Великобританию с официальным визитом и участвовать в открытии нового посольства в Лондоне. Тогда он заявил, что ему не нравится новое здание на Гросвенор-сквер на южном берегу реки Темзы, куда из района «маленькая Америка» диппредставительство перенес бывший президент США Барак Обама.

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