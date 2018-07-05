Тысячи людей эвакуированы из-за забравшейся на Статую Свободы женщины

@ABC / Twitter

С острова, на котором находится Статуя Свободы в американском городе Нью-Йорке, эвакуировали 4,5 тысячи человек из-за забравшийся на ногу монумента женщины. Нарушительницу порядка арестовали, сообщает The New York Times.

Инцидент произошел 4 июля, в День Независимости Соединенных Штатов, один из самых загруженных туристических дней в году.

Тереза Окуму (Therese Okoumou) взобралась на ногу статуи в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа. На требование прибывших полицейских слезть с монумента она ответила отказом и ее пришлось спускать на землю силой.

Протестующая размахивала футболкой с надписью «восстань и сопротивляйся» (Rise and Resist) — названием политического движения против американского лидера, передает ABC News. В своем Twitter Rise and Resist написало, что действия Окуму не связаны с мероприятиями организации.

Ранее в тот же день полиция также арестовала на острове семерых членов движения, которые проводили возле статуи демонстрацию против политики «нулевой терпимости» в отношении мигрантов.

О начале политики к нарушителям миграционного законодательства США объявили в апреле. Мигрантов, прибывших в Штаты с детьми, разлучали: задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Законодательство США запрещает арестовывать детей.

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