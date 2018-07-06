Названы самые популярные среди россиян иностранные фанаты

Стали известны самые популярные среди россиян болельщики-иностранцы, приехавшие на чемпионат мира-2018. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Яндекс».

Для исследований использовались данные, собранные поиском «Яндекс» за май-июнь 2018 года. Вместе с бразильцами наиболее популярными среди россиян болельщиками стали представители Аргентины, Мексики, Англии и Исландии. Наиболее непопулярными — марокканцы, панамцы и бельгийцы.

На основе полученных данных была создана карта, на которой показаны наиболее популярные болельщики в каждом городе-участнике чемпионата мира-2018. Так, например, жители Калининграда чаще всего спрашивают об англичанах. А среди жителей столицы популярностью пользуются бразильцы. Наибольшее число поисковых запросов о южноамериканцах также зафиксировано у жителей Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.

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