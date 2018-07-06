Спрогнозирована продолжительность жизни россиян в 2030 году

Продолжительность жизни в России увеличится до 80,1 года к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 73,5 года, сообщила РИА Новости главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

«Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах — 83,7 года», — уточнила она.

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Врач подчеркнула, что люди стареют медленнее, а также медленнее утрачивают когнитивные и физические функции, что подтверждается научными исследованиями.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста: поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. В политической среде анонсируемые изменения восприняли неоднозначно, большинство чиновников призывают правительство тщательно продумать все нюансы.

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