Определена судьба льгот после повышения пенсионного возраста

Региональные власти планируют сделать социальные льготы более адресными после повышения пенсионного возраста в России. Об этом в среду, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Это станет возможным благодаря сэкономленным бюджетным средствам, поясняют аналитики, так как расходы на обеспечение льгот пожилым гражданам будут снижаться: люди будут дольше работать.

Опрошенные агентством эксперты также подчеркивают, что в ходе реализации реформы в местных бюджетах необходимо предусмотреть затраты на переобучение людей старшего возраста. Могут быть введены какие-то новые виды поддержки, каждая область должна исходить из своих экономических и географических особенностей, подчеркивается в материале.

Так, в Магаданской области пенсионерам компенсируют 50 процентов затрат на квартплату и коммунальные услуги, путевки в санатории. Депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь уверена, что данные меры поддержки должны сохраниться.

В Ненецком автономном округе (НАО) также планируют ставить вопрос о сохранении льгот, связанных с пенсией, сказал зампредседателя окружного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Корепанов.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста: поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. В политической среде анонсируемые изменения восприняли неоднозначно, большинство чиновников призывают правительство тщательно продумать все нюансы.

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