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«Нафтогаз» предъявил новые претензии «Газпрому»

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«Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж, говорится в сообщении компании.

Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» был заключен в 2009 году и будет действовать до 2019-го. Однако украинская компания настаивает, что в марте 2018 года тариф на транзит должен был быть пересмотрен в сторону увеличения в связи с изменением рыночной конъюнктуры в Европе. Также отмечается, что тариф не соответствует европейскому уровню.

В марте украинская компания уже обращалась к «Газпрому» и попросила повысить цену, но «наткнулась на неконструктивную позицию» российского монополиста, отмечается в заявлении. «Нафтогаз» оценивает свои потери с марта в 11,58 миллиарда долларов.

Ранее 6 июля «Газпром» отчитался о своем имуществе в Великобритании по требованию британского суда. Среди прочего, ему принадлежат акции Nord Stream 2 AG, находящиеся в залоге по привлеченным кредитам.

4 июля «Нафтогаз» заявил что суд швейцарского кантона Цуг арестовал акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащие «Газпрому», в качестве обеспечительных мер по иску. Российский концерн в ответ объяснил, что имела место всего лишь приостановка вывода бумаг из-под ареста.

28 февраля Стокгольмский арбитраж, рассмотрев встречные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите газа, постановил, что «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов за недопоставку оговоренных объемов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.

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