Блогер пошел под суд за трансляцию порнографии

Суд Уганды оставил под стражей блогера Аширафа Като (Ashiraf Kato), который обвиняется в распространении порнографических материалов через свой YouTube-канал. Об этом сообщает местное бюро издания The Observer.

Обвинение утверждает, что 24 мая 2018 года Като транслировал в своем блоге Ghetto TV фотографии обнаженной студентки Христианского университета Уганды Лиллиан Рукундо (Lillian Rukundo). Также, по версии следствия, на следующий день (25 мая) Като вместе с Рукундо снова опубликовали изображения тела девушки. Предполагается, что это делалось с сексуальным подтекстом, — подобное провокационное поведение считается в Уганде незаконным.

Като не признает своей вины. Он также подал ходатайство об освобождении под залог, мотивируя его тем, что он провел более десяти дней в камере, где его пытали полицейские. Тем не менее суд отклонил просьбу, отправив блогера в тюрьму до нового рассмотрения дела 16 июля.

Дело Като отягчается тем, что никто не знает местонахождения его сообщницы Рукундо. Сообщается, что они были задержаны вместе, однако позднее девушку освободили под залог, а Като провел несколько дней в полицейском участке в Катве, пригороде Кампалы. Представитель столичной полиции Люк Овойесигир (Luke Owoyesigyire) не смог объяснить, почему женщине удалось освободиться.

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