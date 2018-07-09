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Два игрока сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией

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Игроки сборной Хорватии Иван Стринич и Марио Манджукич (слева направо)

Два футболиста сборной Хорватии были вынуждены обратиться за медицинской помощью после матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По информации агенства, у нападающего Марио Манджукича и защитника Ивана Стринича обнаружены гематомы. Им рекомендовали сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии серьезных травм. Оба футболиста пройдут обследование в Боткинской больнице.

Ранее 8 июля появилось видео, в котором хорватский футболист Домагой Вида прокричал «Слава Украине!». ФИФА рассмотрели дело хорватского защитника и посчитали его высказывание проявлением неспортивного поведения. Игроку было вынесено предупреждение.

7 июля сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Игра в основное время завершилась со счетом 1:1, в дополнительное время хорваты вышли вперед, но на 115-й минуте Марио Фернандес отметился голом со штрафного, сделав счет 2:2. В серии послематчевых пенальти Хорватия победила со счетом 4:3.

Хорватия сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира. Матч состоится 11 июля в 21.00 по московскому времени. ЧМ-2018 продлится до 15 июля. Финал пройдет на стадионе «Лужники».

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