Четыре новых индустриальных парка открыли в Подмосковье

Четыре новых индустриальных парка открыли на территории Московской области с начала года, заявил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова во вторник, 10 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Количество резидентов, размещенных на новых промышленных площадках, — 54. Запущенные индустриальные парки в Реутове, Люберцах, Лосино-Петровском и Серпуховском районе смогут создать в регионе 3837 дополнительных рабочих мест. Это даст людям возможность работать рядом с домом», — сказал он.

Министр подчеркнул, что на всех объектах полностью готова инфраструктура.

24 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе Петербургского международного экономического форума подписал соглашение по созданию 10 индустриальных парков на территории региона. Он неоднократно говорил о необходимости привлечения инвестиций. По его словам, власти создают выгодные условия для предпренимательской деятельности.

Как отмечается на сайте областного правительстве, за последние пять лет в регионе построили 43 индустриальных парка, а всего в области сегодня функционируют 58 таких объектов.

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория.