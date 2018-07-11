Раскрыт секрет успешного выступления сборной Англии на ЧМ-2018

Сборная Англии прошла секретную двухдневную подготовку на базе морских пехотинцев в Великобритании для успешного выступления на чемпионате мира. Репортаж с их тренировки опубликовал Sky News в среду, 11 июля.

Футболисты расположились на базе спецназа в графстве Девон на юго-западе Англии. Тренер сборной Гарет Саутгейт собрал всех игроков команды и технический персонал в июне 2017 года и сообщил, что они отправляются в «секретное путешествие» на 48 часов.

Игроки сборной были вынуждены отдать мобильные телефоны, личные вещи и украшения, после чего им выдали военную форму, и они прошли курс выживания в дикой природе. В первый день англичанам пришлось спать в лесу и самим искать себе пропитание. На следующий день они бегали по пересеченной местности и учились ползать по-пластунски по руслу неглубокой речки.

По информации телеканала, таким образом Саутгейт стремился улучшить координацию между игроками в преддверии мирового первенства.

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Перед подготовкой к матчу с хорватами футболистов застали за тренировкой на поле с резиновой курицей. Сообщается, что они использовали ее вместо мяча.

Ранее англичане прославились необычным развлечением после победы над командой Туниса. Свой выходной они потратили на отдых в бассейне и гонки на надувных единорогах.

Матч полуфинала чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии проходит на стадионе «Лужники» 11 июля. Встреча началась в 21:00 по московскому времени, счет на момент публикации новости 0:1 в пользу сборной англичан. Счет на пятой минуте открыл Киран Триппьер.

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