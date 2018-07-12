Россиянка потребовала ноутбук вместо лечения парализованного сына

Краснодарская полиция заинтересовалась жительницей поселка Приреченский города Горячий Ключ Ириной Горловой, которая отказалась везти своего парализованного девятилетнего сына Даниила на реанимобиле на лечение в Москву и потребовала спецборт. Об этом сообщается в группе «Горячий Ключ life» во «ВКонтакте».

Горлова обращалась в благотворительный фонд «Солнце в ладошках», который организовал сбор средств на помощь мальчику и его малоимущей семье. Всего было собрано 240 тысяч рублей, которые пошли на оплату хосписа и аренду реанимобиля. Кроме того, московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Рошаля) согласился взять ребенка на лечение. По информации паблика, когда за Даниилом приехала медицинская машина для транспортировки в столицу, мать неожиданно отказалась везти сына на реанимобиле и потребовала дорогостоящий спецборт. Волонтерам она сказала, что не хочет «трястись» в дороге 15 часов.

«Вы меня не слушали, когда я сказала, что полечу самолетом — это три часа лета. Фонд отсебятину делает, я буду в прокуратуру писать», — возмутилась женщина.

Она уверена, что благотворительная организация присвоила положенные ее сыну «миллионы», которые фонд якобы собрал через пожертвования. Горлова потребовала улучшить жилищные условия семьи и купить ноутбук. Она сообщила, что будет просить у местных властей новое жилье. На слова о том, что ребенку нужна медицинская помощь, иначе он умрет, женщина сказала: «Значит так должно быть. Судьба такая».

После беседы с инспектором службы опеки мать согласилась везти ребенка в краснодарскую больницу, где сейчас и находится мальчик. Горлова заявила, что ее сын не будет лечиться в Москве.

В прошлом году Даниила Горлова сбила машина. Мальчик получил черепно-мозговую травму и его парализовало. В больнице Краснодарского края он перенес несколько сложных операций. Для восстановления ему требуется дорогая реабилитация.

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