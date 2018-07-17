Англичанин вернулся с ЧМ-2018 и указал британским СМИ на «их дерьмо»

Англичанин Джастин Уолли посетил чемпионат мира-2018 в России и рассказал о своих впечатлениях от страны-хозяйки турнира. Об этом он пишет в своем Twitter-аккаунте.

Уолли отметил, что пробыв в России 33 дня, он не столкнулся ни с проявлениями расизма, ни с агрессивными хулиганами, ни с недружелюбием со стороны полицейских или простых россиян. Ему не пришлось давать взятки.

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«Британские медиа, разберитесь со своим дерьмом», — заключил англичанин.

16 июля ветеран сборной Англии Иэн Райт также обратил внимание на разницу между увиденным в России и версией британских СМИ. «Я хочу сказать людям в Англии: все, что они говорили о России, — это просто позор», — заметил Райт.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая хорватов в финале со счетом 4:2.

Вся галерея «Россия попрощалась с чемпионатом мира» Продолжить Марио Манджукич Фото: Frank Augstein / AP 1 /23

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