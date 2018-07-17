Порошенко потребовал наказать Россию за уничтожение «Боинга» над Донбассом

Россия должна понести ответственность за уничтожение малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году, считает президент Украины Петр Порошенко. Об этом во вторник, 17 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Четвертая годовщина трагедии MH17. Склоняем головы в скорби и молимся с семьями 298 трагически погибших. Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежал российской армии и был доставлен [на территорию Донецкой области] из России. Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт», — уверен украинский лидер.

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Порошенко заверил, что Украина и впредь будет оказывать помощь, необходимую для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии. «Верю в установление истины и достижение справедливости. Все причастные к этому теракту должны быть привлечены к ответственности и понести наказание», — подчеркнул он.

В мае Совместная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит «Буком» российских вооруженных сил. В то же время, кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области, охваченной вооруженным конфликтом между сторонниками самопровозглашенной Донецкой народной республики и властей Украины, 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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