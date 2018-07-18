Российский министр решил осчастливить экономику

Министр экономического развития России Максим Орешкин на Московском урбанистическом форуме рассказал о счастье и его роли в экономике. По его словам, роль счастья в экономике растет параллельно с развитием государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Счастье каждого отдельно взятого человека — фактор экономического роста по мере ее индустриализации, уверен чиновник. «По мере продвижения экономики вперед от аграрного типа к постиндустриальному роль счастья конкретного человека очень серьезно возрастает, потому что растет влияние, которое каждый конкретный человек оказывает реализацией своих идей на экономику, на пространство вокруг, и потому роль счастья возрастает», — отметил Орешкин.

Материалы по теме Взяли на контроль Банки следят за россиянами. Теперь они будут знать все

На сегодняшний день, по мнению министра, необходимо создавать и увеличивать количество городской инфраструктуры, способной «приносить счастье человеку», так как это один из методов повышения роста экономики, включая создание новых продуктов и отраслей.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в начале 2018 года социальное самочувствие россиян резко пошло на спад. Так, жизнь в целом устраивает 46 процентов россиян, не устраивает — 23 процента респондентов. Собственным материальным положением довольны только 14 процентов опрошенных, в то время как 25 процентов, наоборот, недовольны этим.

21 июля Орешкину исполнится 36 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!