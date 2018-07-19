Футболист забил гол и обручился

Футболист миасского «Торпедо» Александр Белов забил гол в ворота соперника, после чего подбежал к трибунам, чтобы сделать предложение своей девушке. Видео эпизода поделился сам игрок в своем Instagram.

После взятия ворот Белов вручил любимой букет роз, после чего встал на колени и преподнес ей кольцо. В знак согласия, девушка позволила его надеть.

«... полный видос грех не запилить, это на память», — написал Белов, разместив ролик клубного ТВ.

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