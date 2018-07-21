«Челси» променяет Головина на игрока за 100 миллионов евро

Лондонский «Челси» рассматривает кандидатуру полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в качестве альтернативы игроку ЦСКА Александру Головину. Об этом сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, итальянский клуб согласен отпустить боснийского футболиста за 100 миллионов евро, поэтому «Челси» может отказаться от покупки российского полузащитника.

20 июля сообщалось, что «Монако» предложил 35 миллионов евро за Головина, перебив предложение «Челси». При этом именно лондонский клуб назывался главным претендентом на россиянина: итальянский специалист Маурицио Сарри, ранее тренировавший «Наполи», интересовался Головиным еще в бытность работы в итальянском клубе.

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Трансферная стоимость Головина после чемпионата мира выросла на 7 миллионов и достигла отметки в 25 миллионов евро (по оценке портала transfermarkt.com). Он дошел со сборной до четвертьфинала, в четырех играх записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

Сборная Боснии и Герцеговины, за которую выступает Пьянич, не участвовала в мундиале. Он играет за «Ювентус» с 2016 года, до этого он защищал цвета «Ромы».

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