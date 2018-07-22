Рекордсмен чемпионатов мира по футболу завершил карьеру

Мексиканский защитник Рафаэль Маркес сообщил в Twitter о завершении карьеры.

39-летний футболист поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении 21 года профессиональной карьеры и выложил коллаж с фотографиями в футболках всех клубов, за которые он выступал. Теперь Маркес перейдет на административную работу в мексиканский клуб «Атлас», где в 17 лет начал карьеру футболиста.

За свою карьеру защитник выступал за «Атлас», «Монако», «Барселону», «Нью-Йорк Ред Булл», «Леон» и «Верону». В общей сложности Маркес выиграл 20 трофеев, 12 из которых были завоеваны в составе каталонской команды.

Чемпионат мира в России стал для мексиканца пятым в карьере. При этом защитник стал первым игроком в истории, который был капитаном сборной на пяти первенствах планеты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!