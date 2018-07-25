Белый дом обозначил дату следующей встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует в следующий раз встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в 2019 году. Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

«Президент верит, что двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после окончания антироссийской "охоты на ведьм", и мы пришли к соглашению, что она пройдет после начала 2019 года», — сказал он.

19 июля Трамп попросил Болтона пригласить Путина в Вашингтон. Предварительно визит был запланирован на осень.

Первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла 16 июля в Хельсинки, в закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба президента оценили переговоры положительно. Позднее в Кремле заявили, что, помимо личной встречи, Трамп и Путин могут встретиться на ряде международных форумов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!