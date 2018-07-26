Раскрыто описание подозреваемого по делу об отравлении «Новичком»

Свидетель по делу об отравлении пары британцев в городе Эймсбери описал возможного подозреваемого, фотографию которого ему показали полицейские. Об изображенном на снимке человеке Джош Харрис рассказал РБК.

По словам мужчины, на фото запечатлен довольно высокий мужчина (около 6 футов, то есть более 180 сантиметров) примерно 30 лет. «У него черные волосы, борода и усы. На нем была кожаная куртка, он европейской внешности. Ранее, до инцидента, я его не видел в Солсбери и не знал его лично», — сообщил Харрис.

Он указал, что встречал подозреваемого лишь однажды: он был возле парка королевы Елизаветы в Солсбери вместе с британцами в день их отравления. Очевидец добавил, что на мужчине тогда были также черные брюки и замшевые ботинки. «Я проходил быстро и не разговаривал с ними, но ребята были в отличном расположении духа», — добавил Харрис. Как отмечается, пару недель назад стражи порядка также показывали британцу фотографии других людей, которые были его местными знакомыми.

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О том, что у следователей появилось фото подозреваемого, сообщалось 22 июля. Тогда же отмечалось, что его показали 28-летнему Харрису, проживавшему в одном общежитии с отравившейся женщиной.

Пара британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс — отравилась 30 июня. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Лондон считает, что это нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», которое разрабатывалось в Советском Союзе в военных целях. В атаке обвиняют Россию, однако Москва отвергает обвинения.

Роули пришел в себя вечером 10 июля и был выписан из больницы 20 июля. Стерджесс скончалась 9 июля.

По словам мужчины, он сам подарил флакон с химикатом погибшей, считая, что в нем были духи.

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