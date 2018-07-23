Свидетелям показали фотографию подозреваемого в отравлении Скрипалей

Главным свидетелям по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показали фотографию возможного подозреваемого. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 28-летний Джош Харрис, проживающий в одном общежитии с Дон Стерджес, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери, рассказал, что полицейские показали ему фотографию человека и спросили, видел ли он его когда-нибудь. «Я его не узнал. Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии»,— рассказал Харрис.

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Скотланд-Ярд не прокомментировал эту информацию.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в отравлении Скрипале покинули Соединенное Королевство сразу после совершения атаки. Для того чтобы определить их, была использована технология распознавания лиц. Однако место, куда отправились подозреваемые, не называлась. Национальность подозреваемых также не сообщалась.

Однако через некоторое время заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что полиции якобы удалось опознать отравителей Скрипалей.

В марте этого года Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое разрабатывалось в Советском Союзе в военных целях. В атаке обвиняют Россию, однако Москва отвергает обвинения. Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение токсина.

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