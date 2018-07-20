Появился новый поворот в деле Скрипалей

Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери покинули Соединенное Королевство сразу после совершения атаки. Они улетели коммерческим авиарейсом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Для того чтобы определить подозреваемых, была использована технология распознавания лиц. Однако место, куда отправились подозреваемые, источник не уточнил. Национальность подозреваемых также не сообщается.

Известно только, что они использовали вымышленные имена, британские власти ранее не считали, что они могли быть связаны с какими-либо разведывательными структурами.

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19 июля в британских СМИ появились сообщения, что полиция идентифицировала отравителей Скрипалей. Однако в Скотленд-Ярде это утверждение комментировать отказались. Российский посол в Лондоне потребовал от властей Великобритании назвать имена подозреваемых, если они есть.

Через некоторое время заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что полиции якобы удалось опознать отравителей Скрипалей.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях, а потому к произошедшему причастна Россия. Москва все обвинения отвергает. Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение токсина.

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