Иран отказался доверять США

Иран не видит в США надежного партнера по переговорам. Об этом заявил иранский министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли, передает во вторник, 31 июля, Reuters.

«США не заслуживают доверия. Как мы можем доверять стране, когда она в одностороннем порядке выходит из ядерного соглашения?» — заявил он.

30 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что если иранские лидеры захотят встретиться, то он готов на переговоры «без каких-либо предварительных условий».

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В ответ глава совета по международным отношениям Ирана Камаль Харази заявил, что Тегеран не видит никакой пользы в подобном предложении. Он обосновал это «плохим опытом переговоров с Америкой и нарушением должностными лицами США своих обязательств». В то же время вице-спикер иранского парламента Али Мотахари указал, что подобные встречи и беседы унизительны.

Отношения двух стран накалились после того, как в мае Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в невыполнении условий соглашения. Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС.

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