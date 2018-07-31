Российский футболист подписал контракт с немецкой командой

Российский нападающий Максимилиан Проничев перешел из берлинской «Герты» в клуб второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте команды.

20-летний форвард будет выступать за клуб до конца сезона-2018/19 и после окончания срока аренды должен вернуться в «Герту». До этого россиянин играл за вторую команду берлинцев в четвертом немецком дивизионе. В 19 матчах футболист забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи.

С 2015 по 2017 год находился в структурах петербургского «Зенита», однако игровой практики почти не имел. В его активе несколько матчей за вторую команду сине-бело-голубых. Нападающий выступал за молодежные сборные России всех возрастов. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Кроме Проничева во второй бундеслиге выступает еще двое российских футболистов: Александр Жиров — в «Зандхаузене» и Станислав Ильюченко — в «Дуйсбурге».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!