Немецкий вратарь захотел попить и пропустил гол

В матче 24-го тура второй Бундеслиги между «Дуйсбургом» и «Ингольштадтом» вратарь хозяев Марк Флеккен решил выпить воды и не заметил атаку гостей. Запись курьезного гола опубликован в Twitter сообщества @FourFourTwo.

При счете 1:0 в пользу хозяев нападающий «Ингольштадта» Стефан Кучке воспользовался оплошностью Флеккена, сравняв счет в матче. Тем не менее, футболистам «Дуйсбурга» удалось обыграть гостей. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!