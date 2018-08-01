«Рома» внесла бразильского футболиста в черный список

Итальянский футбольный клуб «Рома» опубликовал у себя в Twitter скриншот настроек, на которых видно, что все оповещения с упоминанием футболиста Малкома отключены. Запись сделана в преддверии матча с «Барселоной».

Таким образом клуб обыграл историю со срывом перехода нападающего в ряды римлян. До перехода в «Барселону» Малком выступал за французский «Бордо».

— AS Roma English (@ASRomaEN) 31 июля 2018, 12:19

23 июля «Рома» договорилась о покупке форварда за 31 миллион евро, но на следующий день «Барселона» предложила на 10 миллионов больше, и футболист выбрал каталонский клуб. Испанцы подписали с 21-летним игроком пятилетнее соглашение.

Президент «Ромы» Джеймс Палотта раскритиковал за это руководство «Барселоны». Он рассказал, что простит испанцев, если клуб отдаст Лионеля Месси. При этом Палотт отметил, что не будет разрывать отношения с «Барселоной».

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