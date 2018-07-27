Месси предложили сделать разменной монетой

Президент итальянской «Ромы» Джеймс Палотта раскритиковал руководство «Барселоны» за срыв перехода в клуб нападающего Малкома. Об этом сообщает Football Italia.

«"Барселона" поступила некрасиво, когда вмешалась в переговоры. У нас уже была договоренность с агентом Малкома. "Барселона" принесла свои извинения, но я их не принял. Приму лишь в одном случае — если их команда отдаст нам [Лионеля] Месси», — заявил Палотта.

Глава римского клуба отметил, что обрывать отношения с «Барселоной» не собирается. «Прекратим ли мы с "Барселоной" отношения? Нет, эта команда больше нашей, в будущем сотрудничество возможно», — добавил он.

23 июля «Рома» договорилась о покупке Малкома за 31 миллион евро, на следующий день «Барселона» предложила на 10 миллионов больше и в результате футболист выбрал каталонский клуб. Испанцы подписали с 21-летним игроком пятилетнее соглашение.

До этого форвард выступал за французский «Бордо». В составе команды футболист провел 96 матчей, забив 23 мяча во всех турнирах.

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