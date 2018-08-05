Южнокорейские женщины запротестовали после съемок в мужских туалетах

В Южной Корее прошел четвертый митинг против гендерного неравенства в стране. Поводом для протестов послужило дело о съемках в мужских туалетах и мужененавистнических высказываниях. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

В митинге приняли участие более 70 тысяч женщин. По информации агентства, он стал самым массовым выступлением из всех трех предшествующих ему демонстраций. В общей сложности число участниц четырех митингов перевалило за 180 тысяч. Среди основных требований демонстранток было объективное расследование преступлений на сексуальной почве вне зависимости от пола, а также доступ женщин к руководящим постам в полиции и прокуратуре.

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На радиальном феминистском сайте Womad были выложены записи со скрытых камер из мужских туалетов некоторых университетов Сеула, а также фотографии обнаженного натурщика, незаконно снятые его коллегой-женщиной на уроке рисования. Полиция начала активное расследование дела в отношении экстремистского сайта, что вызвало недовольство у женской части населения. По мнению протестующих, полиция особо тщательно расследует дела, связанные с сексуальными преступлениями в адрес мужчин, но «не расследуют дела должным образом», когда жертвами становятся женщины.

Южнокорейский сайт Womad, запущенный в 2016 году, основан на принципах радикального феминизма и мизандрии. Онлайн-сообщество известно разжиганием ненависти в адрес мужчин, гомосексуалов и трансгендеров.

Женские демонстрации начались 19 мая, тогда в митинге приняли участие 10 тысяч женщин, следующее выступление прошло 9 июня, а третий митинг состоялся 7 июля.

В январе 2017 года стало известно, что буддийский монах поджег себя в знак протеста против сексуальной эксплуатации кореянок во время Второй мировой войны. 64-летний мужчина таким образом резко осудил соглашение между Сеулом и Токио, согласно которому в японские бордели были насильно отправлены десятки тысяч девушек, включая кореянок.

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