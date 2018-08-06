Юный украинский шахматист потроллил россиянина и отказался говорить по-русски

Мать юного шахматиста Романа Ковалевского Анна опубликовала в Facebook пост, в котором пересказала диалог сына с российским игроком на Европейском первенстве по рапиду и блицу среди юношей в Бухаресте.

Соперник Ковалевского спросил: «Какой у тебя рейтинг?» Украинец ответил на английском: «I don't understand you» («Я тебя не понимаю»). Сидевший рядом с ними игрок из Молдавии перевел россиянину слова Ковалевского, на что тот отметил: «Как он не понимает, он же с Украины?»

Мать украинского шахматиста уточнила, что ее сын легко выиграл партию, а после встречи сказал ей: «Я давно мечтал так потроллить россиян».

В июне украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей неприязни к русскоговорящим. «Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — сказал он. Позднее он опубликовал извинения на русском языке.

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