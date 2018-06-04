Готовившийся душить за русскую речь теннисист с Украины повинился на русском

Украинский теннисист Сергей Стаховский сожалеет о своем недавнем выпаде в сторону русскоязычных спортсменов и журналистов. Об этом написал сам спортсмен в своем Twitter-аккаунте.

«Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — написал 32-летний украинец на русском языке.

2 июня в интервью украинскому изданию 112.ua, Стаховский признался в своей неприязни к русскоговорящим. «Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу ... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — заявил он.

Стаховский — вторая ракетка Украины. За профессиональную карьеру теннисист семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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