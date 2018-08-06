Вызов российского дипломата в Госдеп назвали «мегафонной дипломатией»

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало вызов временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в Госдепартамент, назвав инцидент «мегафонной дипломатией». Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

5 августа стало известно, что помощник госсекретаря Уэсс Митчелл вызвал Жирнова, «чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США».

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«О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе? Неоднократно и на всевозможных уровнях мы развенчивали абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций. Какого ответа от нас ждут на взятые с потолка публикации в СМИ, вроде сообщений о блокировке социальной сетью Facebook 32 аккаунтов под лозунгами борьбы с "российской угрозой?"» — спрашивают дипломаты.

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к "мегафонной дипломатии"», — резюмировали в посольстве.

В США с 2017-го под руководством сцецпрокурора Роберта Мюллера расследуется дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. В результате расследования Полу Манафорту, возглавлявшему штаб Дональда Трампа, было предъявлено обвинение, не связанное с «российской» версией. В июне спецслужбы выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Москва отвергает обвинения в причастности к вмешательству в американские выборы.

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