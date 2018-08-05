Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент для объяснений по поводу якобы имевшего место нового факта российского вмешательства в дела Соединенных Штатов. Об этом сообщила в Twitter глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

«Помощник госсекретаря [по делам Европы и Евразии Уэсс] Митчелл вызвал временного поверенного в делах России [Дмитрия] Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США», — написала она.

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К своему посту она прикрепила заявление Госдепа, в котором приветствуется решение социальной сети Facebook удалить зарубежные аккаунты, с помощью которых осуществлялись призывы к расколу общества и насилию в США. «Мы требуем от России и других злоумышленников прекратить это безрассудное поведение», — говорится в документе.

ТАСС уточняет, что Нойерт опубликовала стенограмму брифинга для журналистов в Белом доме, прошедшего в четверг, 2 августа. На нем Россию официально обвинили в очередном вмешательстве в американские выборы. В частности, об этом заявили помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, директор Национальной разведки Дэниел Коутс, директор ФБР Кристофер Рей, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, руководитель Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне.

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В США с 2017-го под руководством сцецпрокурора Роберта Мюллера расследуется дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. В результате расследования Полу Манафорту, возглавлявшему штаб Дональда Трампа, было предъявлено обвинение, не связанное с «российской» версией. В июне спецслужбы выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Москва отвергает обвинения в причастности к вмешательству в американские выборы.

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