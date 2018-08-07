Новые следователи возьмутся за врача Мисюрину

Уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, обвиняемой в смерти пациента вследствие врачебной ошибки, передано новым следователям. Об этом сообщил Следственный комитет во вторник, 7 августа.
«В целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего принято решение о передаче уголовного дела в другое следственное подразделение ГСУ СКР по городу Москве. В рамках проведения расследования следственными органами... будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу», — говорится в сообщении ведомства.
В СК напомнили, что Московский городской суд вернул уголовное дело Мисюриной на дополнительное расследование в следственное управление Юго-Западного округа столицы.
О возобновлении следствия против врача стало известно 6 августа. Лига защиты врачей считает, что новое расследование в отношении Мисюриной носит обвинительный характер. Врачебное сообщество высказало обеспокоенность личной заинтересованностью следователя, который вел это дело, и попросило СК заменить его.
В начале 2018 года Мисюрину признали виновной в совершении врачебной ошибки и приговорили к двум годам заключения. По версии следствия, во время проведения биопсии костного мозга в 2013 году врач повредила пациенту кровеносные сосуды, из-за чего спустя несколько дней он скончался.
Коллеги Мисюриной выступили в ее защиту. Они считают, что причиной смерти пациента стала не врачебная ошибка, а его болезни: онкология, миелофиброз (патология в периферической крови) и несахарный диабет. В апреле 2018 года суд отменил приговор.