Совместную жизнь Степаненко и Петросяна посоветовали доказать

Юмористке Елене Степаненко предстоит доказать суду, что она на самом деле жила с Евгением Петросяном последние годы. Об этом РИА Новостям рассказала адвокат Екатерина Мурзакова.

Юрист отметила, что неоднократно участвовала в бракоразводных процессах. По ее словам, суд часто отказывается делить имущество бывших супругов, если еще до развода они жили отдельно друг от друга. Поэтому адвокатам сторон наверняка придется доказывать факт совместного проживания.

«Есть прецеденты в московских судах — в моей практике было не одно такое решение, когда официально доказывается, что с такого-то момента люди не ведут совместное хозяйство, и все имущество, которое было приобретено после этой даты, может быть признано личным», — заявила Мурзакова.

В начале августа стало известно, что месяцем ранее Елена Степаненко подала в суд иск против Евгения Петросяна. Юмористка потребовала развод, а также около 80 процентов от всего совместно нажитого имущества. Петросян отказался выполнять требования супруги и подал встречный иск с предложением разделить собственность пополам. В настоящее время их имущество арестовано судом.

8 августа Петросян и Степаненко впервые публично прокомментировали детали развода. Они заявили, что надеются сохранить дружеские отношения.

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