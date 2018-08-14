ФИФА «отменила» коррупцию

Международная федерация футбола (ФИФА) исключила понятие «коррупция» из новой версии кодекса этики. Об этом сообщает Associated Press.

Вопрос об отмене этого определения обсуждался на секретных встречах руководителей ФИФА, передает агентство.

Вместе с тем в новом кодексе появилось слово «диффамация». «Лицам, связанным с кодексом этики, запрещено публиковать заявления клеветнического характера в отношении членов ФИФА и лиц, связанных с происходящим в организации», — говорится в обновленной редакции документа.

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Взяточничество по-прежнему запрещено, однако теперь срок преследования преступников сократился до 10 лет, хотя раньше он не был ограничен.

В 2015 году в ФИФА разгорелся крупнейший коррупционный скандал. В ходе расследования обвинения были предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе предыдущему президенту федерации Йозефу Блаттеру, который руководил организацией с 1998 года. Он был отстранен от любой футбольной деятельности. В своей автобиографии функционер написал, что, в частности, Катар нечестным путем получил право на проведение чемпионата мира-2022.

Его место занял Джанни Инфантино, который называл ФИФА жертвой коррупции и обвинял функционеров в использовании своих высоких постов для личной наживы.

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