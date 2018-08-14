Решилась судьба застрявших на Алтае четверых туристов

Отряд МЧС спас четверых туристов, застрявших на вершине горы Ак-Кем (Республика Алтай) 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС России.

Вертолет со спасателями спустил путешественников на стоянку у подножия горы, после чего их доставят в Горно-Алтайск. Как уточнили в центре МЧС, все альпинисты чувствуют себя удовлетворительно.

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Ранее, 12 августа, сообщалось, что четверо туристов застряли на высоте 4,1 тысячи метров, но смогли связаться со спасателями по спутниковому телефону, чтобы сообщить о бедственном положении. Как пояснил старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России подполковник Александр Боровицкий, эвакуировать путешественников сразу не представлялось возможным из-за плохих метеоусловий: в горах был сильный ветер и шел дождь со снегом.

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