Правнук Чкалова представит книгу о советских летчиках

17 августа в Москве будет представлена книга, посвященная летчикам Сталинградской битвы. Откроет мероприятия правнук легендарного летчика Валерия Чкалова, Героя Советского Союза, Игорь Валерьевич Чкалов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В книге изложены воспоминания пилотов, бившихся за Сталинград. События освещаются не только со стороны советских летчиков, но и с точки зрения тех, кто им противостоял. Автора книги Михаила Кудинова отметил, что в работе раскрыт ряд тем, до этого времени не находивших широкого отражения в литературных произведениях.

«Михаилу Кудинову, который провел в поисковых экспедициях, архивах и в разговорах с ветеранами Сталинградской битвы немало времени, удалось найти несколько очень важных историй, о которых пока мало говорили, — пояснил Игорь Чкалов, председатель Благотворительного Фонда имени Валерия Чкалова. — Например, о роли в исходе Сталинградской битвы так называемого "летающего штрафбата", пилоты которого дрались в небе Сталинграда особенно яростно».

Книгу представят известные российские летчики и историки: Горнов Александр Александрович — Заслуженный военный летчик РФ, полковник запаса, летчик пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи», командир пилотажной группы «Крылатые гусары»; Тимошев Рафаэль Миргалиевич — генерал-лейтенант, председатель комиссии при Министерстве обороны РФ, президент Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука — XXI».

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