Умерла двукратная олимпийская чемпионка

Двукратная олимпийская чемпионка, советская гимнастка Елена Шушунова умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера сестра отвезла ее в больницу, где ночью Шушунова скончалась. Результатов вскрытия пока нет. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии», — сообщила пресс-атташе Федерации спортивной гимнастики России Елена Михайлова.

Спортсменка известна своими выступлениями на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. На этих Играх, представляя СССР, Шушунова завоевала два золота — в командных соревнованиях и в многоборье. Также спортсменка выиграла серебряную медаль в соревнованиях на бревне и бронзовую на брусьях. Шушунова не раз становилась победительницей чемпионатов мира и Европы.

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