Кубок Стэнли затерялся в Сибири

Заместитель главы Новокузнецка по социальным вопросам Григорий Вержицкий в интервью порталу Novokuznetsk.ru рассказал, что Кубок Стэнли, который должен был представить российский хоккеист Дмитрий Орлов, по ошибке отправили в Новосибирск.

«Сейчас трофей находится в воздухе. Его на самолете доставляют в Новосибирск, оттуда — на вертолете в наш аэропорт Спиченково, затем на машине на Площадь торжеств, в руки Орлову», — сказал Вержицкий.

17 августа российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов должен представить Кубок Стэнли в родном Новокузнецке. Начало церемонии представления трофея перенесено с 13:00 на 19:00 по местному времени.

Каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину. 16 августа другой российский хоккеист «Кэпиталс» Евгений Кузнецов ел пельмени прямо из трофея.

«Вашингтон Кэпиталс» в июне 2018-го впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Столичный клуб одолел в финальной серии «Вегас Голден Найтс».

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