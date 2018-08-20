Индия получит С-400 со скидкой

Для Индии снизили цену на закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РИА Новости.

«Индия для нас партнер стратегический, поэтому мы учитывали пожелания наших партнеров, пошли на уступки, не в ущерб себе, как говорится, но да, мы учли их пожелания в части ценовых вопросов», — рассказал он.

По словам Шугаева, уже подготовлена вся база для подписания контракта по С-400. «Все основные технические и коммерческие аспекты согласованы, и я думаю, что мы близки к тому, чтобы это произошло», — добавил директор ФСВТС. Он отметил, что было бы «логично и красиво» подписать контракт в ходе российско-индийского саммита в октябре.

В начале августа сообщалось, что Индия избежит американских санкций за покупку С-400. Однако, по мнению Шугаева, «Индия сегодня, несомненно, находится под сильным прессингом» и это давление продолжается.

В июле совет по оборонным закупкам Индии одобрил поправки в сделке с Россией о поставке С-400. В конце мая стало известно, что общая сумма контракта превышает шесть миллиардов долларов. В начале года издание Defense News сообщало, что переговоры между Россией и Индией о покупке С-400 зашли в тупик из-за высокой стоимости техники и отказа Москвы передавать технологии.

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