Индия закупит российские С-400 и избежит санкций США

Индия избежит американских санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Как сообщает телеканал NDTV, это связано с законопроектом «О расходах на национальную оборону на 2019 год», за который проголосовал Конгресс США.

Согласно документу, некоторые страны, закупающие вооружение у России, могут не попадать под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп.

«Такое решение позволит Нью-Дели закупать российские ЗРК С-400», — пояснил бывший член Совета безопасности США Джошуа Уайт. По его словам, риторика нового законопроекта выглядит весьма жесткой, так как Конгресс усиливает санкции против стран, закупающих у России оружие. Однако в законе есть лазейки, которые позволят продолжать это делать, указал он.

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В июне The Economic Times сообщала, что С-400 эффективен против американских истребителей F/A-18 Hornet и F-35 Lightning II. Тогда же отмечались преимущества российского ЗРК перед американским комплексом THAAD.

В настоящее время Индия планирует купить у Москвы комплексы С-400, чему противодействуют США, которые ввели санкции в отношении оборонных компаний из России. Вместо приобретения российских систем Вашингтон может предложить Дели покупку THAAD.

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