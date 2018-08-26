Дебютный гол Смолова принес чемпиону России победу

Московский «Локомотив» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 2:1. Счет на 55-й минуте встречи открыл защитник Мацей Рыбус. Нападающий Федор Смолов на 73 минуте встречи забил свой первый гол в составе московского клуба и удвоил преимущество своей команды.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте «Анжи» смог сократить отставание благодаря пенальти, который реализовал полузащитник Владислав Кулик.

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Смолов перешел этим летом в «Локомотив» из «Краснодара». Сумма трансфера форварда оценивается примерно в 9 миллионов евро. В составе «быков» спортсмен дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

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