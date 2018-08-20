Смолов отринул звание «бога футбола»

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов встретился с болельщиками на автограф-сессии. Слова спортсмена передает Sport24.

«Дети кричали "Смолов — бог футбола"? Приятно конечно, с одной стороны, с другой — забавно. Не считаю себя богом», — сообщил форвард.

8 августа стало известно, что Смолов перешел в московский «Локомотив». Предыдущим клубом в карьере форварда был «Краснодар». В составе «быков» нападающий два раза возглавлял список снайперов чемпионата России. Вместе со сборной России Смолов добрался до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, на турнире он не смог отличиться ни разу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!