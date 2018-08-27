Россия пообещала заставить США уважать себя

Москва заставит США уважать Россию, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом, как сообщает «Интерфакс», он сказал в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Но высокомерие силы, абсолютная убежденность в собственной исключительности, в том, что США — это отдельная, стоящая над всеми общность благословенных Богом людей, структур, политиков, чего угодно... Это сейчас полностью доминирует. Но мы будем словом и делом доказывать обратное. В конце концов, мы заставим их уважать себя и считаться с нашим мнением», — подчеркнул дипломат.

Он посетовал на то, что люди сейчас «живут в плену иллюзий, что Россию можно как-то сломать, как-то свернуть в бараний рог». По словам замминистра, единственным приемлемым для Москвы вариантом отношений являются только абсолютное уважение международного права, взаимный баланс и учет интересов друг друга.

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Рябков уже делал несколько резких заявлений о перспективах российско-американских отношений. Так, 23 августа он в связи с новыми антироссийскими санкциями США сказал, что американцы не должны чувствовать себя безнаказанными, а 24 августа пригрозил неназванным американским политикам возможным запретом на въезд в РФ.

Ответ Москвы на новые ограничительные меры США в отношении России, вступившие в силу 27 августа, пока не определен. В МИД РФ заявляли, что ответные меры не должны наносить ущерб самой России; также на Смоленской площади уточнили, что Москва не будет прекращать экспорт ракетных двигателей и авиационного титана в Соединенные Штаты. В Кремле отмечают, что решение по ответу будет принято президентом исходя из интересов страны.

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